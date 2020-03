Team van iPad-zusters moet bewoners verpleeghuizen helpen met beeldbellen

Op die manier kunnen de bewoners toch nog live contact hebben met hun familieleden die niet meer op bezoek mogen komen.



Op de diverse afdelingen van Markenheem liggen al iPads waar bewoners gebruik van kunnen maken. Vaak is het daadwerkelijk verbinding maken met familie het lastigste, waar even hulp bij nodig is. Het is een uitermate geschikte taak voor vrijwilligers, erkent woordvoerster Inge Reinders van Markenheem.

,,Maar die zijn vaak zelf boven de 75 en niet zo bedreven. Bovendien hebben veel vrijwilligers deze week afgezegd omdat ze zich niet fit voelden.”

Jongere generatie

,,We proberen het nu in ons eigen team van personeel te zoeken en dan met name bij de jongere generatie, zoals studentes en stagiaires. We nemen op dit moment geen nieuwe vrijwilligers aan. We proberen ook medewerkers die thuis zitten vanwege fysieke klachten op te roepen om te komen helpen.”



Zorginstelling Markenheem heeft meerdere locaties: Croonemate en Schavenweide (Doetinchem), De Bleijke (Hengelo), Hyndendael (Hummelo) en De Zonnekamp (Zelhem).

Beeldbellen

Ook andere verzorgingshuizen zijn vandaag druk met het bedenken van maatregelen, waardoor het gebrek aan bezoek voor de bewoners wordt opgevangen. Zo is bij Azora, met locaites in de Achterhoek, ook druk met het uitrollen van een team dat de bewoners helpt met beeldbellen. ,,Onze bewoners zijn erg verdrietig dat ze geen bezoek meer mogen ontvangen", zegt directeur Hans Metzemaekers.



,,Het is heel triest dat we die maatregel moesten nemen. We hebben onze ICT-afdeling erop gezet om een team te formeren waardoor de bewoners kunnen beeldbellen. We hebben nog een voorraadje iPads, die we nu volop gaan inzetten.”