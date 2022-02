Techbedrijf Nedap in Groenlo groeit en personeel deelt mee: 4000 euro in aandelen cadeau

Video Scholieren De Keikamp adopteren Stolper­stei­ne: ‘De familie Meijers moet nooit worden vergeten!’

GEESTEREN (Gld) - Zes goudglimmende stenen schitteren tussen de tegels van het trottoir aan de Esweg in Geesteren. Een twintigtal basisschoolleerlingen van OBS De Keikamp staat er tegenover, elk met een witte roos in de hand. De bloemen en witte kiezelsteentjes zijn om de mensen over wie de Stolpersteine gaan, nooit te vergeten. „Dit project is totaal niet saai!"

8:07