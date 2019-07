Techniekdagen bij Sportclub Neede: altijd weer om te voetballen

Waldo Rhebergen stond er zelf wel een beetje versteld van. Zelfs nu de techniekdagen, die Sportclub Neede samen met Sport Federatie Berkelland (SFB) houdt, een behoorlijk eind in juli worden gehouden, kwamen er toch nog 58 aanmeldingen binnen. "We doen dit nu voor de achtste keer", vertelt Rhebergen, die zelf in het eerste van RKZVC voetbalt en werkt voor SFB. "Je vraagt je dan af of kinderen er misschien klaar mee zijn of dat het tijd wordt voor iets nieuws. Maar dit jaar hebben we opnieuw zoveel aanmeldingen, ik denk dat het een van de meest succesvolle jaren is qua deelname. Tja, blijkbaar blijft het leuk die voetbaloefeningen.”