‘Tegendraads’ Reetmöls waterrad

RIETMOLEN / NEEDE - Nog geen maand oud, maar nu al legendarisch. Het waterrad dat sinds een paar weken een ‘landmark’ vormt op de nieuwe rotonde in de N315 bij Rietmolen, is nu al populair bij passanten. Als je de rotonde in kwestie ziet als de entree van Berkelland, komend vanuit Twente, valt je natuurlijk op hoe het schoepenrad een-op-een uit het Berkellandse gemeentelogo lijkt te stammen. Hoewel we ook al ‘gemeente Rietmolen’ hebben horen noemen. Wat inspirerend kan werken bij een eventuele afscheiding, ooit, maar nu nog niet concreet aan de orde is.

Omgekeerd... een verkeerspsycholoog fluisterde ons in dat het schoepenrad op de rotonde ‘tegendraads’ is: waar de verkeersborden op de rotonde je tegen de wijzers van de klok in over het verkeersplein sturen, draait het grote rad juist andersom, dus met de klok mee. Net als in het Berkellandse gemeentelogo, trouwens.

Risico op ‘andersom’

Moraal van het verhaal van de verkeerspsycholoog: wereldvreemde verkeersdeelnemers en bliksemsnelle beelddenkers - of zij die rotondes in het Verenigd Koninkrijk gewend zijn, waar ‘andersom’ wordt gereden - zouden in een opwelling verkeerd om kunnen draaien. Dat risico lijkt echter uiterst klein. En wie vanaf de andere kant kijkt, kan het waterrad natuurlijk omgekeerd zien. Maar dan wel vanuit kikkerperspectief, want het rad staat een beetje schuin. Daarmee is het geheel ‘reetkwakertechnisch’ dan ook helemaal verantwoord.

Volledig scherm De ludieke actie bij SC Neede © PR SC Neede/De Kelderklasse

Ballenauto

Opsteker voor voetbalfans: het EK krijgt een nabrandertje in… Neede! UEFA-sponsor Volkswagen komt met de ID.4-‘ballenwagen’ zondag 29 augustus de bal naar de middenstip brengen op sportpark ’t Haantje. En wel voor de ‘interland’ tussen Neede 6/7 tegen het altijd gevaarlijke Neede/Noordijk 8. De Needenaren triggerden Volkswagen via een ludieke actie: toen voormalig aanvoerder Edwin Markerink ruim een maand geleden geblesseerd was, schakelden ze een ‘handgesleept’ traptractortje in voor het eervolle optreden om de bal naar de middenlijn te krijgen. Via Facebookpagina De Kelderklasse pakte Volkswagen de handschoen op: dat willen ze toch ‘echt’ elektrisch komen overdoen. Volgende week zondag om 10.00 uur te aanschouwen bij de derby die voor beide ploegen een thuiswedstrijd wordt.