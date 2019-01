Tegenlicht Meetups in Lochem

In Lochem worden vanaf eind deze maand zeker drie zogenaamde Tegenlicht Meetups gehouden. Dit zijn bijeenkomsten waar naar aanleiding van een documentaire die te zien was in het Vpro-programma Tegenlicht gepraat wordt over een actueel thema.

In diverse plaatsen in het land zijn er regelmatig van dit soort Meetups. In Lochem hebben Chris Kuypers, John Susebeek en Gerthe Lamers het initiatief genomen voor het opzetten van een lokale Tegenlicht Meetup. In Lochem wordt gestart met een proef van drie bijeenkomsten. De eerste is op 28 januari in het Stadshuus in Lochem. De andere twee zijn op 25 maart en 27 mei.

Hoe duur is de natuur

Tijdens de eerste sessie wordt de docu Hoe duur is de natuur vertoond. In maart is het basisinkomen het onderwerp van gesprek. Dan komt er mogelijk ook een spreekster. Normaal gesproken is dat niet het geval.