Tegenslag voor twee Gelderse miljardairs: dit zijn volgens Quote 500 de vijf rijksten uit de regio

Ook in 2021 huishoude­lijk hulp voor mantelzor­gers in Berkelland

2 november BORCULO - Mantelzorgers in Berkelland kunnen ook volgend jaar 1,5 uur huishoudelijke hulp in de week krijgen, in hun eigen huishouden. Daarvoor betalen ze een eigen bijdrage van maximaal 19 euro per maand. De overige kosten zijn voor rekening van de gemeente.