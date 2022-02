Tegenstanders nieuwe afslag Betuweroute bundelen zich in stichting Stop de Noordtak

Het doel is alternatieven aan te dragen en de noodzaak van goederenvervoer ter discussie te stellen. ,,We willen niet de strijd aangaan met andere varianten over bestaand spoor, want dan worden we als burgers tegen elkaar uitgespeeld”, laat Michael Sijbom weten. De directeur bij Stichting Landschap Overijssel, is een van de beoogd bestuursleden van de nieuwe stichting.

Vraagtegens bij groei

,,Voor de Noordtak zijn volop alternatieven. Denk aan een duurzamere binnenvaart, verscheping via de Noordzee naar de havens van Duitsland en Polen en het beter benutten van de Betuweroute”, laat Sijbom weten. ,,We moeten ook vraagtekens zetten bij de groei van overslag in onze havens. Voor een klimaat-neutrale en circulaire economie in 2050 is juist een verkleining van goederenstromen nodig. ”

Door samen te gaan, willen de organisaties met vereende krachten de politiek in Den Haag overtuigen. Daarvoor zoeken ze ook samenwerking met met de lokale politiek en de RONA, wat staat voor Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking. Deze organisatie is in 1993 opgericht en opkomt voor het belang van de burgers in Oost-Nederland langs de IJssellijn, Twentekanaallijn en Twentelijn.

Pamflet

Het eerste signaal naar Den Haag is afgelopen week verzonden vanuit stichting Stop de Noordtak. Dat gebeurde in de vorm van een pamflet waarin alle betrokken organisaties de politiek oproepen niet voorbij te gaan aan de regionale belangen en de planvorming te stoppen.

Ook worden er publieksvriendelijke acties voorbereid.