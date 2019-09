Tegenstanders tankstation overwegen gang naar Raad van State

Te koop: de voormalige Willibror­dus­school in Ruurlo

11:05 RUURLO - Na veel discussie is het zover: de gemeente Berkelland biedt de voormalige Willibrordusschool in Ruurlo te koop aan. Het pand wordt verkocht via een openbare inschrijving, oftewel een bidbookprocedure. En: ook wonen in de school behoort tot de mogelijkheden.