Tekinerdogan stapt over naar VVD Oude IJsselstreek

Tekinerdogan (53) was sinds 2005 raadslid voor het CDA. Daar stapte hij in januari van dit jaar uit, om als eenmansfractie verder te gaan. Bij meerdere gemeenteraadsverkiezingen stond hij niet op een verkiesbare plek, maar kwam hij met behulp van voorkeursstemmen in de raad. Daardoor voelde hij er niets voor zijn zetel in te leveren.

,,Ik ben steeds met voorkeursstemmen in de raad gekomen, dat zegt iets over mijn achterban en het draagvlak dat ik heb”, zei hij indertijd. Ook liet hij toen al weten het niet uit te sluiten in de toekomst met een andere partij te gaan samenwerken.

Die VVD is blij met zijn komst, laat fractievoorzitter Richard de Lange weten. ,,Memet kennen we al goed, door de goede samenwerking in eerdere perioden, toen wij in een coalitie samenwerkten. Hij is een gedegen raadslid, die weet waarover hij spreekt en betrokken is bij de mensen in de gemeente”, aldus de fractievoorzitter.

Tekinerdogan bestempelt de VVD als een brede volkspartij. ,,Ik kan mij al langere tijd vinden in de lijn van de lokale VVD-fractie.”