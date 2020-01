Tekinerdogan stapt uit CDA-fractie Oude IJsselstreek

ULFT Raadslid Memet Tekinerdogan is uit de fractie van het CDA in Oude IJsselstreek gestapt. De Ulftenaar gaat in de gemeenteraad zelfstandig verder als Fractie Tekinerdogan.

Tekinerdogan (53) was sinds 2005 raadslid voor het CDA. Bij meerdere gemeenteraadsverkiezingen stond hij niet op een verkiesbare plek maar kwam hij met behulp van voorkeursstemmen in de raad. Volgens hem komt zijn vertrek uit de CDA-fractie na ‘een opeenstapeling van verschillende gebeurtenissen.’



Hij noemt de stemming over de uittreding uit Laborijn als een van de belangrijkste geschilpunten. Tekinerdogan was de enige CDA’er die tegen de uittreding stemde.



Daarnaast had ex-wethouder Peter van de Wardt volgens hem een te grote invloed op het functioneren van de CDA-fractie. ,,Dat kwam de verhoudingen niet ten goede. Het zat het dualisme in de weg.’’ Van de Wardt stapte in december op als wethouder nadat hij zware kritiek kreeg op zijn rol in het Laborijn-dossier.

Eenmansfractie

Tekinerdogan gaat voorlopig verder als eenmansfractie, maar sluit niet uit dat hij in de toekomst een samenwerking met een andere partij aangaat. Hij heeft niet overwogen uit de raad te stappen en zijn zetel aan het CDA terug te geven.



,,Ik ben steeds met voorkeursstemmen in de raad gekomen, dat zegt iets over mijn achterban en het draagvlak dat ik heb. Dit besluit heb ik niet in een dag genomen. Het is een opeenstapeling van gebeurtenissen die me tot hier hebben gebracht. Het is even wennen aan het ritme en de taken die ik nu heb als eenmansfractie, maar ik heb het nog altijd goed naar mijn zin in de raad en wil me er vol voor blijven inzetten.’’