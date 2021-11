Tekort aan personeel in Achterhoek groeit komende jaren verder door vergrijzing

DOETINCHEM - Het tekort aan arbeidskrachten in de Achterhoek neemt de komende jaren verder toe. Die verwachting spreekt het UWV uit in de jaarlijkse analyse ‘Regio in beeld'.

Vergrijzing en minder jongeren zijn de oorzaken van de afname van de potentiële beroepsbevolking, zo stelt het UWV.



De potentiële beroepsbevolking (alle inwoners tussen de 15 en 75 jaar) neemt in de Achterhoek tussen 2020 en 2030 af met 5,9 procent. De analyse werd woensdagmiddag gepresenteerd door Jörgen Zegel, arbeidsmarktadviseur van het UWV in de Achterhoek.



De regio waarover de analyse is gemaakt is het zogenoemde Corop-gebied Achterhoek: behalve Doetinchem, Winterswijk, Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Montferland, Oost Gelre en Oude IJsselstreek vallen hier ook Zutphen, Lochem en Brummen onder. Dit is het gebied dat gehanteerd wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

15.400 mensen met pensioen

Zorgelijk is het aantal ouderen dat de komende jaren met pensioen gaat in de Achterhoek. Van alle werknemers die wonen in de Achterhoek is bijna 12 procent 60 jaar of ouder. ,,Dat komt neer op 15.400 mensen die de arbeidsmarkt over vijf à zeven jaar hebben verlaten”, zegt Zegel.



De meesten van hen werken in de zorg en de industrie, respectievelijk 3.500 en 3.000 werknemers. Dat zijn ook de grootste werkgevers in de Achterhoek. Maar ook gaat het bijvoorbeeld om 1.200 mensen in het onderwijs.

Ondanks corona is krapte er al weer

Dat deze krapte er nu al weer is, noemt het UWV opvallend. Zeker gezien de coronacrisis waar de wereld en Nederland en de Achterhoek sinds maart 2020 mee te kampen kreeg.



Precies een jaar geleden verwachtte het UWV een flinke stijging van de werkloosheid. ,,Hoe anders is de werkelijkheid”, zegt Zegel. ,,De krapte op de arbeidsmarkt was in de Achterhoek halverwege 2021 – de laatste cijfers die we voor ‘Regio in beeld’ hebben gebruikt dateren van eind juni – al weer op een hoger niveau dan voor de coronacrisis.”

‘Ongezien’ talent

De uitdaging is het om dit tekort aan arbeidskrachten – dat landelijk is – op te lossen. Zegel adviseert onder meer oog te hebben voor ‘ongezien’ talent.



Daarmee wordt bedoeld dat mensen die een bepaalde opleiding hebben, op een heel ander gebied ook getalenteerd kunnen zijn. Ook is er volgens hem onbenut potentieel: zo zijn er 9.000 Achterhoekers, zo blijkt uit CBS-cijfers, die meer uren willen werken dan nu.

‘Oost-Europa vergrijst nog meer’

De oplossing wordt nu veelal gezien in de komst van arbeidsmigranten, vooral uit Polen: in Regio Achterhoek (de zeven gemeenten) werkten in 2017 5.500 arbeidsmigranten, vooral Polen.



Maar juist in Polen gaat het economisch goed. ,,De lonen stijgen daar, dus mensen blijven sneller in eigen land”, zegt Zegel. ,,Bovendien is de vergrijzing in heel Oost-Europa nóg groter dan in Nederland.”