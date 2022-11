Tekort aan pleeggezinnen is chronisch, deze families vangen wél kinderen op: ‘Moet ik hier koeien melken?’

Shurelli (29) is 15 jaar als het thuis in de volkswijk in Arnhem niet meer gaat en ze te horen krijgt dat er een pleeggezin voor haar is gevonden: in Hummelo in de Achterhoek, op een boerderij.



Ze wordt met de auto gebracht door haar moeder en oma. Onderweg ziet ze groene velden, amper gebouwen, geen winkels en veel koeien. Als de auto stopt op het erf en Shurelli uitstapt, vraagt ze in paniek: ,,Moet ik hier koeien melken?”