Teleurstelling Grand Café Borculo groot: die páár tafeltjes, die éne dag...?

Welke plek krijgt de coronacri­sis in ons nationaal geheugen: ‘De doden zullen we ons niet herinneren’

11:35 Nu de dagelijkse cijfers van coronadoden en besmettingen dalen, de ic-bedden leger en leger raken is er meer ruimte voor reflectie over de coronacrisis. Hoe erg was het in onze regio? En wat zal er blijven hangen in ons collectieve geheugen van deze crisis? Is het al mogelijk om uit te zoomen en te zeggen hoe de crisis de geschiedenisboeken in zal gaan?