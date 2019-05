Tempelpop in Baak zet stap naar drie dagen muziek

Waarom wilden jullie Tempelpop uitbreiden?

Jansen: ,,Patrick en ik liepen al heel lang rond met het idee om tijdens Tempelpop een feestavond op inschrijving te houden voor bedrijven en groepen, zoals sportteams. We kunnen een extra dag in de kerk terecht, dus besloten we het erop te wagen. Die feestavond voor groepen is zaterdag. De inschrijvingen komen al aardig op gang.”



Hoe kunnen de mensen zich vermaken tijdens de ‘groependag’?

,,De dag heet Bier und Tempelfest en heeft als thema Tirol. Voor 45 euro kun je onbeperkt eten en drinken. Er staan lange tafels, je kunt grote pullen bier krijgen. Het eten is stevige kost als schnitzels en worst. Er is muziek van de Oktoberfeestband Zugabe en volkszanger Peter Borkes.’’