Ten Brinke in Rekken: ‘het vakantiegevoel komt bij ons’

Nog maar weinig herinnert aan de voormalig boerderij aan De Borgweg in Rekken. Die is in de voorbije twintig jaar langzaam maar zeker door Theo ten Brinke omgebouwd tot een recreatieaccommodatie met fiets- en kanoverhuur in de zomermaanden. Wie wil kanoën op de Berkel of een mooie fietstocht wil maken of een combinatie van beide, is hier zo een dag onder de pannen.

„Ons huis staat 150 meter van de Berkel en je bent zo met een kano bij het water. Met dat idee zijn we ooit in het klein begonnen”, vertelt Anita als deze zaterdagmiddag een groep arriveert om met een paar kano’s te gaan varen op de Berkel. „We hadden alleen een paar fietsen en kano’s voor de verhuur en bezoekers gingen bij ons thuis naar toilet. Een nieuwe sanitaire voorziening in de schuur was het begin van de echte accommodatie die het nu is. Aan de buitenkant zie je nog dat het een boerderij is geweest, van binnen herinnert daar weinig meer aan. Na de toiletgroepen heeft Theo de receptie gebouwd. Bijna alles heeft hij zelf gedaan.”

Het recreatiebedrijf verscheen op internet en vanaf dat moment meldden dagjesmensen zich, vanaf de eerste mooie dag in het voorjaar. Met de eigen vakanties was het toen gedaan. „Als recreatiebedrijf in de toeristische sector moet je het in deze mooie maanden van het jaar verdienen. Zeker in het begin. Door de jaren heen hebben we het aanbod steeds uitgebreid, met onder meer zaalverhuur voor bedrijfs- en familiefeesten en partijen, kinderverjaardagen, klompgolf en klootschieten. De curlingbaan is nieuw en erg populair.”

Stoom afblazen

Anita en Theo ten Brinke van Fiets en Kano verhuur

Half september gaan Anita en Theo traditiegetrouw een paar dagen weg om stoom af te blazen. Zoon Paul neemt de honneurs dan waar en springt sowieso bij als het nodig is. „Toen het drukker werd, hebben we vakantiewerkers en weekendhulpen aangenomen. Dat zijn er inmiddels nogal wat. Want als het mooie weer zich aandient, gaat het hard. Voor kanotochten hoeft het overigens niet eens heel mooi weer te zijn. Die tochten zijn altijd leuk, als de temperatuur maar goed is en het niet regent.”

Anita en Theo zijn helemaal met het toeristische ondernemerschap meegegroeid, met alle voor- en nadelen van dien. „Nadeel is misschien de weinige vrije tijd, maar zo voelen we dat zelf niet. Als mensen hier met een vakantiegevoel komen, hebben wij ook een beetje vakantie. Gasten zijn altijd vrolijk, want ze komen hier immers naartoe om plezier te maken.”

De keuken kent geen grote kaart. Een hapje tussendoor is zo gefikst en uiteraard zijn de drankjes in alle soorten en maten voorradig. De taakverdeling is duidelijk. Theo zorgt voor de praktische zaken, zoals vervoer van fietsen en kano’s en onderhoud van de accommodatie en alle spullen die daarbij horen. Anita doet de boekingen, administratieve zaken en alle verdere voorkomende werkzaamheden.

„Het groot onderhoud doen we in de wintermaanden. Daar is Theo druk mee tot het nieuwe seizoen weer begint.” Anita koestert overigens haar parttimebaan als psychiatrisch verpleegkundige. „Op ons bedrijf gaat het er vooral vrolijk aan toe. Maar het leven heeft ook een heel andere kant. Daar word ik in mijn werk in de verpleging dan weer mee geconfronteerd.”