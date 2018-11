Ten Brinke Vastgoed terug naar de Achterhoek

De vastgoedpoot van Ten Brinke was begin 2016 verhuisd naar Arnhem omdat er in de Achterhoek amper nog werd gebouwd. De verhuizing kwam kort na het einde van de crisis waar met name de bouw last van had. Bovendien werd er door de bevolkingskrimp weinig gebouwd in de regio.

Ruimte vrij

,,We verhuizen terug omdat het huurcontract in Arnhem afloopt en er ruimte vrijkomt in het hoofdgebouw in Varsseveld”, zegt Edwin ten Brinke, directeur van de vastgoedpoot. ,,Onze focus blijft wel gericht op bouwprojecten in het midden en westen van het land. Toch zien we ook in Gelderse steden meer bouwprojecten.” Begin 2016 had Ten Brinke Vastgoedontwikkeling een sanering achter de rug en had nog tien medewerkers in dienst. Inmiddels werken er vijftien mensen, die alle vanaf eind van deze maand weer werken in Varsseveld.

Steunpunten

Ten Brinke opereert met steunpunten, van waaruit projecten worden ontwikkeld. ,,Dat doen we al in Duitsland en dat is ook de reden dat er ruimte is gekomen in het kantoor in Varsseveld”, zegt Ten Brinke. ,,Daarnaast hebben we in Nederland al een steunpunt in Eindhoven en willen we steunpunten in Utrecht en Twente. Een steunpunt is een kantoor waar onze projectontwikkelaars samen zitten met mensen van de bouwbedrijven. Het blijkt ter plekke ook makkelijker om zo mensen aan te trekken.”