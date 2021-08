Tennantplantsoen in Doetinchem ideale plek voor matig bezocht DjazzVibes

DjazzVibes gaat in afgeslank­te vorm door in Mark Tennant­plant­soen

18 augustus DOETINCHEM - DjazzVibes wordt zaterdag 28 augustus van 15.00 uur tot middernacht gehouden in het Mark Tennantplantsoen in het centrum van Doetinchem. Het muziekevenement - normaal drie dagen achtereen in juni - wordt in afgeslankte vorm gehouden.