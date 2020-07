Tennisclub Eibergen investeert in toekomst: ‘Dat het ledental omhoog moet, dat is al een tijdje duidelijk’

Iselinge Academie definitief dicht vanwege corona

7:12 DOETINCHEM - Hogeschool Iselinge in Doetinchem stopt per 1 september met het aanbieden van post-hbo opleidingen en teamscholingen. Deze tak van onderwijs was door Iselinge ondergebracht in de Iselinge Academy BV, die ophoudt te bestaan. Vier medewerkers raken daardoor hun baan kwijt.