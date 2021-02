Tent voor priklocatie Doetinchem om ouderen te beschermen tegen kou en sneeuw

Vaatchirur­gen Slingeland woedend op SKB over overstap naar MST: 'Dit voelt als een mes in de rug’

3 februari DOETINCHEM - De vaatchirurgen in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem zijn woedend over de manier waarop het SKB-ziekenhuis in Winterswijk heeft besloten om de samenwerking stop te zetten en in het vervolg met het Twentse ziekenhuis MST samen te werken. Zonder enige vorm van overleg.