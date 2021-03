Tenten Solar Lichtenvoorde nog groter na overname branchegenoot

CDA-bol­werk in Achterhoek brokkelt verder af: platteland kiest voor boerenpar­tij

7:00 DOETINCHEM/ WINTERSWIJK - Het CDA was van oudsher dé partij op het Achterhoekse platteland. In 2006 kleurde bijna de hele regio groen. Vijftien jaar later zijn de christendemocraten in geen van de acht gemeenten nog de grootste. Het laatste zetje is gegeven door de Boeren Burger Beweging (BBB).