Terborg is bijna 600 jaar (en dat wordt goed gevierd)

Alle 320 kinderen van basisschool Dynamiek in Terborg krijgen momenteel les over de historie van hún stad. Leerkrachten staan in klederdracht voor de klas en vertellen in drie cycli over het ontstaan van Terborg en de loop van de geschiedenis van het stadje. Dit in aanloop naar dinsdag 23 april, de dag dat Terborg officieel 600 jaar bestaat.