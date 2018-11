Terborg leeft toe naar viering 600-jarig bestaan

Meer jubilea

De stad wordt voor het jubileum passend aangekleed. Een van de blikvangers die daarvoor is bedacht is standbeeldenproject. Straten of bedrijven richten een standbeeld op voor een historische figuur die er woonden of een gebeurtenis, die zich daar afspeelde. Er zijn inmiddels al 28 aanmeldingen.

Openluchtspel

Hoogtepunten in het programma zijn het verjaardagsweekend in juni, met megaontbijt in de Hoofdstraat, de sportstrijd om de IJsselcup in juli en het openluchtspel in september. De gevel van hotel De Roode Leeuw is daarvoor het decor. ,,Er is een mooi historisch verhaal’’, zegt Migchelbrink, die aangeeft dat er voor allerlei taken nog belangstellenden mee kunnen doen. ,,Er is voor het hele programma al veel in gang gezet. Na deze presentatie moet het jubileumjaar bij de mensen steeds meer gaan leven.’’