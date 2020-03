Terborgenaar Marc Neijland houdt de mensen fit met ‘het Netflix van fitnessland’

video Jarige Julia (8) beleeft ondanks corona onvergete­lij­ke dag dankzij clown OkiDoki: ‘Heb ik toch nog een leuk feestje!’

19 maart Julia Oldenhave wordt vandaag 8 jaar en zit een beetje sip thuis, in Zutphen. Ze is niet zo blij als op andere verjaardagen. Want een gemeen virus, corona, zorgt ervoor dat ze geen feestje kan geven. Plotseling duikt er een clown op voor het raam. Eerst schrikt ze een beetje, maar daarna barst ze in lachen uit. Clown OkiDoki bezorgt Julia toch nog een verjaardag om nooit te vergeten. Hij doet dat gratis en voor niets.