Terminaal zieke Doetinchemse zanger Peter Aalders krijgt afscheidsshow: ‘Kennelijk heb ik toch iets betekend’

Toon (70) uit Borculo is zijn wilde haren nog niet kwijt, evenmin zijn liefde voor de Snoek: ‘Het is de godin van de weg!’

BORCULO - Een witte baard en lange haardos. Toon Langelaar (70) is zijn wilde haren nog niet kwijt. Evenmin zijn liefde voor de Citroën DS. Dankzij de markante Borculoër rijdt de Snoek nog steeds rond in Nederland, zo blijkt uit het boek dat nu over hem verschenen is.

4 november