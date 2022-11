Terminaal zieke Peter Aalbers haalt met The Final Show 2450 euro op voor het Oude IJssel Huis

DOETINCHEM - Het laatste concert van de Ulfste zanger Peter Aalbers (72) heeft 2450 euro opgebracht voor het Oude IJssel Huis in Doetinchem. Aalberts had bepaald dat de opbrengst van zijn optreden in de popzaal van de DRU moest gaan naar een lokaal initiatief voor kankerpatiënten.

Peter Aalberts kreeg in oktober te horen dat hij ongeneeslijk ziek is. Hij heeft uitgezaaide darmkanker en heeft nog maar een paar maanden te leven.

De bekende blues- en rockzanger wist meteen dat hij nog éénmaal op wilde treden. En zijn wens ging in vervulling. Op 12 november trad hij op voor een uitverkocht huis in de popzaal van de DRU in zijn woonplaats. The Final Show was de titel van het concert. Tijdens zijn optreden lag Aalberts op een brandcard op het podium. Desondanks wist hij zijn nummers nog prachtig te vertolken. Hij werd begeleid door vrienden uit de muziekwereld.

De opbrengst moest van Peter naar een lokaal initiatief voor mensen met kanker

Dat de popzaal volledig uitverkocht was, is te zien aan de hoge opbrengst van het concert. Samen met zijn vriendin Annie Hietkamp bepaalde Peter Aalberts dat het geld geschonken moest worden aan het Oude IJssel Huis in Doetinchem. Dat is een plek waar mensen met kanker terecht kunnen.

,,Peter en ik wilden iets doen voor een organisatie die zich bezighoudt met kanker,” vertelt Annie Hietkamp. ,,We hebben bewust gekozen voor een lokaal initiatief. Het Inloophuis krijgt geen subsidies en is aangewezen op donaties. We vinden het een heel mooie bestemming.”