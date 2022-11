Terminaal zieke Peter Aalders haalt met The Final Show 2450 euro op voor het Oude IJssel Huis

Peter Aalders kreeg in oktober te horen dat hij ongeneeslijk ziek is. Hij heeft uitgezaaide darmkanker en heeft nog maar een paar maanden te leven.



De bekende blues- en rockzanger wist meteen dat hij nog éénmaal op wilde treden. En zijn wens ging in vervulling. Op 12 november trad hij op voor een uitverkocht huis in de popzaal van de DRU in zijn woonplaats. The Final Show was de titel van het concert.



Tijdens zijn optreden lag Aalders op een brandcard op het podium. Desondanks wist hij zijn nummers nog prachtig te vertolken. Hij werd begeleid door vrienden uit de muziekwereld.