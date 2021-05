Terras Shortgolf Berkelland mag niet open: ‘De regels zijn oneerlijk’

De gemeente Berkelland stak een stokje voor zijn plan om het terras aan de Vunderinkslaan in Eibergen open te doen. Die beriep zich op de richtlijn van het regionale crisisteam. Die coronaregels zijn volgens Groot Obbink oneerlijk. „Ik zie terrassen in de stad waar mensen dichtbij elkaar zitten. Maar hier heb ik een groot buitenterras waar we ruime afstand kunnen waarborgen. Maar hier mag het dus niet. Waarom? We worden gezien als een sportaccommodatie. Dat zijn we ook, maar we zijn ook een recreatieonderneming”, zegt Groot Obbink.