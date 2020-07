Terrein van distributiecentrum Aldi in Groenlo anderhalf uur bezet door tientallen boeren

De spontane actie begon rond 20.30 uur. Zo’n anderhalf uur later waren de meeste trekkers weer vertrokken naar het volgende distributiecentrum: dat van de Plus in Haaksbergen.

De politie was tevreden over het verloop van de actie, meldt ze na afloop. Er waren geen wegen geblokkeerd en er is geen onvertogen woord gevallen.

Eerlijke prijs

De boeren willen met de acties afdwingen dat supermarktketens ook hun aandeel leveren in het stikstofbeleid en dat ze een eerlijke prijs voor hun producten betalen.

De boeren zeggen dat hun inkomsten steeds verder onder druk komen te staan en dat ze daarom van supermarkten meer solidariteit eisen.

Eerdere acties

Eerder dit weekend werden vergelijkbare acties gehouden bij distributiecentra elders in Nederland. Zo blokkeerden boeren in Zaandam een locatie van Albert Heijn.

Hetzelfde gebeurde in Veghel bij een adres van Jumbo. Ook op de A1 tussen Apeldoorn en Hengelo werd vrijdagmiddag geblokkeerd als protest tegen het plan van de minister om eiwit in veevoer aan banden te leggen in strijd tegen de stikstof.