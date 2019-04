'Terror-buizerd’ valt weer hardloper aan in Doetinchem

,,Ik was ter hoogte van restaurant Het Onland aan het hardlopen toen de buizerd van achter op me afkwam en mij aanviel. Gelukkig droeg ik een pet, maar ik heb nu wel flinke koppijn", vertelt de inwoner van Gaanderen. De buizerd sloeg een tweede keer toe, nu van voren. ,,Met een hand vol zand heb ik hem weggejaagd, maar hij zit klaar om een volgend iemand aan te vallen", denkt Te Boekhorst.

Borden

De gemeente heeft in 2017 borden geplaatst om bezoekers van het gebied te waarschuwen voor een agressieve buizerd. Mogelijk gaat het nu om dezelfde vogel. ,,Een buizerd leest natuurlijk geen bordjes", zegt Te Boekhorst, die de gemeente op de hoogte heeft gebracht van de aanval. Volgens hem gaat de gemeente verder geen actie ondernemen. ,,Hetzelfde geldt voor de politie, die mij vertelde dat het een beschermde diersoort is.” Hij hoopt dat voorbijgangers opletten.



Als buizerds de aanval inzetten op wandelaars of hardlopers dan doen ze dat om hun territorium te verdedigen. ,,Dat doen ze als ze jongen hebben of eieren uitbroeden’’, vertelde Rick Boerboom, vogeldeskundige van natuuradviesbureau Staring Advies in Hoog-Keppel, eerder aan deze krant na een soortgelijke aanval. Buizerds zijn, volgens Boerboom, in Nederland de enige roofvogels die de aanval inzetten als hun nest wordt bedreigd.