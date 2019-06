Terug naar kneuterigheid en intimiteit van dorpsfeesten

Ze hebben het nog geprobeerd, vertelt hij, om de koning dit jaar naar Wichmond en Vierakker te halen. Ferry Hogendoorn, voorzitter van het Oranje Comité Vierakker-Wichmond, is bloedserieus. Want het is wat: honderd jaar. Zolang al viert de lokale gemeenschap in Vierakker en Wichmond het Oranjefeest. Elk jaar weer in augustus, meerdere dagen. ,,We hebben een keurige brief teruggekregen, waarin we worden bedankt voor de uitnodiging. Helaas was de koning verhinderd.’’