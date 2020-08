Terugblik op half jaar ziekenhuisstrijd: ‘Saamhorigheid was enorm’

Roep om ingebouwde chip voor e-bikes in strijd tegen diefstal: ‘Het is een kat-en-muis-spel’

8:00 E-bikes moeten standaard worden uitgerust met een track and trace-systeem. Dat stelt stichting SAFE uit Eefde - die strijdt tegen fietsendiefstal - nadat donderdag bekend werd dat er in 2019 voor bijna 600 miljoen euro aan fietsen werd gestolen. Professionele bendes jagen vooral in de grensstreek op dure e-bikes.