Terugblik op politieke crisis Winterswijk: ‘Het ontbrak bij het CDA aan regie en zelfreflectie’

Nieuwjaars­avond leek net nieuwjaars­nacht: vuurwerk vanwege mist massaal opgespaard

6:48 DOETINCHEM/ WINTERSWIJK - De politie heeft in deze regio veel klachten ontvangen over vuurwerk dat werd aangestoken in de donkere uren van 1 januari. Omdat het rondom de jaarwisseling op veel plekken mistig was, lijken veel vuurwerkliefhebbers hun kruit pas een dag later verschoten te hebben.