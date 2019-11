Teruggevonden WOII-piloot Hurrell moet volgens familie in Gorssel worden begraven

De neef van Hurell, Graeme Hurrell en diens dochter Brydie, waren vanuit hun thuisland Australië speciaal overgekomen voor de herdenkingsdienst in de Ontmoetingskerk van Eefde. De zichtbaar aangedane familieleden vinden het niet correct om Hurrell te herbegraven in Engeland of Australië.

,,In dat laatste land is hij nooit geweest,’’ zegt Graeme. ,,Hij heeft zo lang in Nederland in de grond gelegen dat hij er nu een deel van is geworden. Hij hoort nu hier bij jullie.’’

Respect en eer

Volgens Brydie Hurrell heeft het de familie zeker pijn gedaan om nooit precies te hebben geweten wat er met de gesneuvelde piloot was gebeurd. ,,Maar de manier waarop er hier in Nederland naar hem is gezocht is de meest respectvolle en eerbare actie die ik ooit heb meegemaakt. Door jullie is hij eigenlijk nooit helemaal alleen geweest.’’

Bewijs

De stoffelijke mensenresten die vorige week zijn gevonden in het vliegtuigwrak moeten nog wel verder worden onderzocht voordat formeel kan worden vastgesteld dat Hurrell daadwerkelijk is gevonden. Maar vanwege al het andere bewijs dat is opgegraven, zijn de bergingswerkers en de familie Hurrell ervan overtuigd dat het om de piloot gaat.

Zo is het motorplaatje van het vliegtuig van Hurrell gevonden. ,,En dat correspondeert met de gegevens die we van het vliegtuig in het archief hebben staan,’’ vertelde bergingsofficier Arie Kappert al eerder aan deze krant.

Erehof