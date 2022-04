Terugkeer Koningsdag is ook terugkeer kleedjesmarkten; Waar moet je zijn in de Liemers?

DOESBURG - Speelgoed scoren voor weinig. Het kan weer tijdens de kleedjesmarkten op Koningsdag. Jayda (11) verkoopt in Doesburg. Maar er zijn ook kleedjes in onder andere Zevenaar, Westervoort en Didam.

Een domper voor Jayda 2 jaar geleden toen de zogenoemde kleedjestocht op het allerlaatste moment toch niet doorging. Tientallen kinderen in Doesburg wilden aan huis spulletjes verkopen, maar dat mocht niet van de gemeente Doesburg. ,,Ik vond dat heel jammer. Mijn zus en ik wilden graag geld verdienen”, zegt Jayda.

Quote De kleedjes­rou­te werd afgelast vanwege corona. Een paar maanden later kon het wel. Verkochten mensen aan de deur hun overbodige spulletjes: de wandel en handelrou­te Manon Nieuwenhuis

De kleedjesmarkt in Doesburg in 2020 mocht niet doorgaan omdat de gemeente bang was dat er bij de deuren een oploop zou ontstaan. Die kans was aanzienlijk omdat er vanwege de coronabeperkingen verder niets was georganiseerd. ,,Ik snap het ook wel, maar een paar maanden later kon het in de wijk De Ooi wel. Verkochten mensen aan de deur hun overbodige spulletjes: de wandel en handelroute. Dat mocht toen omdat de coronaregels iets waren versoepeld”, vertelt moeder Manon Nieuwenhuis.

Zus Zoë (13) gaat op woensdag 27 april waarschijnlijk niet met Jayda mee naar het centrum van het Hanzestadje. Ze zit inmiddels op het voortgezet onderwijs en voelt zich te oud, vertelt Manon met een glimlach. ,,Maar veel spulletjes hebben we bewaard en die kunnen nu alsnog verkocht worden”, aldus Jayda.

Didam

In Didam is dat niet anders, verwacht Pieter Jan van den Berg, voorzitter van het organiserende Oranjecomité Didam. ,,De kinderen hebben nog van alles liggen. Mensen die bijzondere spulletjes zoeken voor een klein prijsje moeten vooral komen”, zegt hij.

De kleedjesmarkt in Didam is fors. Belangstellenden kunnen terecht in de Raadhuisstraat (tot aan de Markthal), Onder de Toren, het Oranje-erf en de Hoofdstraat. Van den Berg: ,,Zeker als het mooi weer wordt, kan het druk worden. Aanmelden is niet nodig, maar ik benadruk dat commerciële verkoop niet is toegestaan. En wellicht overbodig om te zeggen maar niet verkochte spullen gaan mee terug naar huis. Anders wordt het een rommeltje.”

Zevenaar

Ook in Zevenaar verkopen kinderen hun spulletjes op Koningsdag. Al vanaf 5.00 uur stallen de kinderen met hun ouders hun waar uit in de Grietsestraat, Muldershof, Mallemolen, Didamsestraat en Marktstraat. De kinderrommelmarkt duurt tot 16.00 uur, eten en drinken verkopen mag niet van de gemeente. Vrijwilligers van de organiserende stichting Feeststad en toezichthouders van de gemeente zien erop toe dat alles volgens de regels verloopt.

Westervoort

De vrijmarkt rondom Zaal Wieleman in Westervoort is van 10.30 tot 14.00 uur. In Westervoort leggen niet alleen kinderen een kleedje neer, ook volwassenen mogen hun overbodige spulletjes verkopen. Vooraf aanmelden is verplicht.

5 tips voor succes op de kleedjesmarkten Tip 1: Kijk goed of speelgoed niet stuk is. Controleer bij ouder, elektrisch speelgoed of er geen schade is door lekkende batterijen. Tip 2: Pingelen. Maar wees wel redelijk. 3 euro voor een nette, complete auto van Playmobil is niet duur. Iets meer geven mag dan ook. Tip 3: Is het spel compleet? Een ontbrekende dobbelsteen is geen probleem, maar als bij monopoly meerdere straten ontbreken is de lol er snel af. Tip 4: Zoek naar vrijmarkt-pareltjes. Vintage speelgoed uit de jaren tachtig kan veel waard zijn. Oude actiefiguren van Star Wars of GI Joe bijvoorbeeld. Tip 5: Kom vroeg of juist op het einde van de markt. Als je vroeg bent, heb je de meeste kans op bijzondere items. Een mooie Jolina Ballerina-pop bijvoorbeeld. Aan het einde van de markt gaat alles voor een prikkie weg.