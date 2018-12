Terugkeerconcert Normaal binnen recordtijd uitverkocht

Bestuur­ster verliest macht over het stuur en belandt in weiland

10:12 SINDEREN - Een bestuurster is vrijdagochtend met haar auto in een weiland belandt op de Sinderenseweg in Sinderen, nadat ze de macht over het stuur verloor. De wielen raakten de berm, waarna de auto over een sloot schoot en in het gras tot stilstand kwam.