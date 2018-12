Terugkeerconcert Normaal in recordtijd uitverkocht

,,Het is inderdaad razend hard gegaan, maar dat hadden we eigenlijk ook wel verwacht’’, zegt Alexandra Garton van concertorganisator Mojo. ,,Want de fans van de band zijn nog steeds enorm trouw.’’



Het concert Olderwets Høken is volgend jaar Hemelvaartsdag (donderdag 30 mei) op het tractorpullingterrein aan de Brinkerinkweg in Lochem. De voorverkoop begon vrijdagmorgen om 10.00 uur, twee minuten later konden al geen kaarten meer besteld worden. Mojo liet vlak voor 10.30 weten dat het concert officieel was uitverkocht.



Dit nadat in de presale voor fans die lid zijn van de officiële fanclub Anhangerschap, donderdag ook al een paar duizend kaarten waren verkocht. Ook deze tickets waren binnen anderhalf uur weg.