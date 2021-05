Terugkijken: Honderden supporters zwaaien spelers De Graafschap uit met erehaag van fakkels en 120 trekkers op A18

Is deze sporthal straks nog te betalen? Onderzoek naar toekomst sportaccom­mo­da­ties van Gorssel

14:23 Er komt een verdiepend onderzoek naar de mogelijkheden van gerenoveerde sporthal ‘t Trefpunt met daaraan vast een nieuwbouwbasisschool in Gorssel. De gemeenteraad van Lochem bepaalde in november dat dit de enige mogelijkheid is voor toekomstige accommodaties in het dorp. Het Lochemse gemeentebestuur laat onderzoeken of dit financieel überhaupt haalbaar is.