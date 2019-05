TERUGLEZEN | Kampioenswedstrijd Ajax in Doetinchem uiterst kalm verlopen

Dat Ajax landskampioen zou worden in Doetinchem, was voor vrijwel iedereen zo goed als zeker. Of het ook rustig zou blijven in de stad, dat was nog even de vraag. Drie jaar geleden ging het namelijk helemaal mis, toen Ajax het landskampioenschap verspeelde door een gelijk spel tegen De Graafschap. Reden voor politie en de gemeente om alles uit de kast te trekken om zo’n scenario te voorkomen. Vooraf werd duidelijk gemaakt dat Ajax-fans niet welkom zijn in de stad, zeker niet zonder kaartje. En die boodschap heeft zijn vruchten afgeworpen; voor zover bekend zijn er geen problemen met voetbalfans geweest. Lees hieronder terug hoe de dag in Doetinchem verliep.