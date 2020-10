Terwijl premier Rutte denigrerend over Schouwburg Lochem praat, sluit het theater vier weken de deuren. ‘Het is ethisch niet verantwoord’

Zutphens vluchtelin­gen­pro­ject Buddy to Buddy groeit naar tien locaties dankzij winnen grote geldprijs

13:25 Het Zutphense vluchtelingenproject Buddy to Buddy heeft de landelijke VOORbeeld-verkiezing gewonnen. Dankzij de daaraan verbonden geldprijs van 81.200 euro kan de stichting haar vleugels nog verder uitslaan. Buddy to Buddy is binnenkort actief in tien steden en gemeenten, verspreid over heel Nederland.