Testcentrum maakt snel een coronaticket voor Duitsland

Met een simpel appje lichtte de commerciële snelteststraat van uitvaartvervoerder Correct Monnereau in Doetinchem je tot nu toe in of je corona had of niet. Deze ochtend ontwierp de ondernemer snel een certificaat, zodat klanten Duitsland in kunnen zonder tegen een boete aan te lopen.



,,We hebben even gebeld met de politie net over de grens", zegt manager Berry van Beek. ,,Ze zeiden dat ze een echt certificaat wilden zien. Dat hebben we dus snel gemaakt, compleet met het negatieve resultaat, tijdstip van testen een handtekening en stempel.”