Testen op corona vanaf woensdag in Winterswijk

De opening van de teststraat in Winterswijk is een uitkomst voor inwoners van bijvoorbeeld Aalten, Groenlo, Winterswijk en al die andere plaatsen in de Oost-Achterhoek. Zij moesten nu met coronaklachten nog naar de testlocatie van de GGD in Zelhem (of later Zutphen), wat voor veel mensen een reis van een half uur of langer betekende. Met de nieuwe locatie in Winterswijk wordt de reistijd voor veel mensen een heel stuk korter.

De GGD had al langer plannen voor een teststraat in de Oost-Achterhoek en maakte begin deze maand bekend dat de keus op Winterswijk was gevallen. Toen was er nog sprake van twee locaties waaruit gekozen moest worden en het is nu de hal aan de Tinbergenstraat geworden. Hier is voldoende ruimte en kan het verkeer ook goed afgewikkeld worden.

Volledig scherm De hal aan de Tinbergenstraat waar de coronateststraat van de GGD in Winterswijk wordt ingericht. © Google Streetview

Minstens 240 tests per dag in Winterswijk

In de nieuwe teststraat in Winterswijk kunnen straks minstens 240 mensen per dag worden getest. Bij uitbreiding van de landelijke analysecapaciteit kan dat meer worden, aldus de GGD. De Winterswijkse tests gaan voor analyse naar het laboratorium van Eurofins in München (Duitsland), net als de tests die elders in de Achterhoek worden afgenomen.

De teststraat in Winterswijk wordt de derde in de Achterhoek, er zijn al teststraten in Zelhem en Zutphen. In het werkgebied van de GGD – 22 gemeenten in de Achterhoek en op de Veluwe – zijn er verder testlocaties in Apeldoorn, Harderwijk en Heerde. De teststraat in Winterswijk is voorlopig de laatste die opent in het GGD-gebied. ,,Met de huidige teststraten op zes plekken is er een dekkend netwerk, met voor iedereen een testlocatie in de buurt”, zei een woordvoerder van de gezondheidsdienst hier eerder over.