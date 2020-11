Teun (26) heeft down, is doof én autistisch: leg dan maar eens uit dat door corona niks door kan gaan

Sami opent na vlucht uit Syrië in Zutphen zijn derde supermarkt: ‘De pijn blijft, maar ik kan nu ook genieten’

7 november Of Sami Mtan trots is op zichzelf? De 40-jarige Deventenaar haalt zijn schouders op. Ja, hij opent vrijdag zijn derde Bazaar-supermarkt, in Zutphen. En ja, hij heeft zijn kleine imperium zelf opgebouwd na zijn vlucht uit Syrië (2014). Maar hij is altijd een harde werker geweest die niet van anderen of de staat wil profiteren. ,,Ik wil eigenhandig een tweede leven opbouwen na een ellendige periode.’’ Een verhaal over winst na groot verlies.