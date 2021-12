Teveel obstakels voor buslijn? Berkelland houdt vast aan 60 km op weg Borculo-Barchem

Ambtenaar aan bed bij code zwart: Gelderse gemeenten vragen medewer­kers bij te springen

Hulp van een ambtenaar om uit bed te kunnen komen of het toilet te bezoeken. Als de nood in de zorg nog hoger wordt, gebeurt dat in Apeldoorn en 21 andere Gelderse gemeenten. Ambtenaren wordt gevraagd of ze willen bijspringen. Dat kan nodig worden in de thuiszorg, maar ook in het ziekenhuis en in verpleeg- en verzorgingshuizen.

