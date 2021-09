Tevreden gemeente Bronckhorst gaat langer samenwerken met Achterhoek Toerisme

Hét gezicht van Omroep Gelderland stapt na 23 jaar uit onvrede op; Angelique begint een YouTube-ka­naal

6 september ARNHEM/ AALTEN - 23 jaar al is ze hét gezicht van Omroep Gelderland. Maar Angelique Krüger (52) heeft haar werk bij de provinciale televisiezender neergelegd. Ze kon zich niet meer vinden in de plannen voor verschillende programma's waar ze bij betrokken was en is een eigen YouTube-kanaal begonnen.