The Heinoos verrassen høkers met theatershow in dialect

videoWINTERSWIJK - Dialectband The Heinoos toert met Høken met de Heinoos door Nederland met een theaterconcert in streektaal. Het is ‘een eerbetoon aan de grondleggers van de dialectmuziek’.

,,Daarmee bedoelen we natuurlijk Normaal”, zegt zanger en basgitarist Remko Keizer. Samen met zangers en gitaristen Erik van ’t Holt en Daniël Altena, drummer Marco Mepschen én versterking Raymond Goudbeek (toetsenist) trapt hij vrijdag af in het Winterswijkse theater De Storm.

Helemaal nieuw is het theater niet voor de band. Zo is 29 december alweer de zevende keer de jaarafsluiter in theater de Voorveghter te Hardenberg. ,,Met de eigenaar zaten we destijds te brainstormen”, zegt Keizer. ,,Een theatershow leek ons leuk, al was het een sprong in het diepe.”

Het concept heeft een bijdrage geleverd aan de veelzijdigheid van de band. ,,We spelen nummers akoestisch en a capella en bespelen instrumenten als de trompet en de contrabas.”

Verrassen

De bandleden willen zowel huidige als toekomstige høkers verrassen. ,,We spelen de verborgen albumnummers van Normaal, die wij de parels noemen.”

Het zijn geschikte theaterliedjes. ,,Verschil met het tentpubliek is dat men ook daadwerkelijk luistert.”

Toch wordt Deurdonderen niet van de setlist geschrapt. ,,Die hit slaan we niet over - dat kunnen we niet maken”, aldus Keizer.

Behalve bekend werk en diverse eigen nummers speelt de dialectband ook hun recent uitgebrachte single Høken in de Tent. ,,In tegenstelling tot de eerdere shows is deze voorstelling helemaal in streektaal.”

Lees verder onder de video.

Vier optredens

Er staan deze maand vier optredens gepland. ,,En de eerste opties voor 2019 zijn er al. We willen de komende twee jaar in het najaar de theaters ingaan.”

En in het voorjaar? ,,Spelen we de tenten weer plat.”