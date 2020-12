The Highland Valley Juvenile Pipe Band: Nederlands eerste jeugddoedelzakband stelt vuurdoop noodgedwongen uit

Kinderen die doedelzakmuziek spelen: in Schotland is het heel normaal, in Nederland uitzonderlijk. In Borculo hoopt The Highland Valley Pipes and Drums daar nu verandering in te brengen. De doedelzakvereniging is vooral bekend van de Music Show Scotland, waarmee ze al jaren door Europa toert. Nu is er ook een jeugdafdeling: de Juvenile Pipe Band, de enige jeugddoedelzakband van Nederland. Zo’n vijftien kinderen repeteren wekelijks in een lokaal van het bedrijf Beerten Groep aan het Jonkerspad.