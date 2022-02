The Passion blijft zonder publiek in Doetinchem: ‘Tijd is te kort om het anders te doen’

Raad furieus over ‘coup’ Bosman na opstappen

BORCULO - ‘Ontslag via Tubantia in plaats van in de raad verantwoording afleggen’. De manier waarop Anjo Bosman (GB) een motie van wantrouwen omzeilt, zorgt voor boosheid in de Berkellandse gemeenteraad. Zich tijdens die vergadering op Facebook als wethouderskandidaat opwerpen, is de druppel. „We zijn een beetje het Panama aan de Berkel.”

