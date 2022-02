The Passion strijkt eerst neer op De Slangenburg, Soy en Dennis repeteren in het bos

Soy Kroon is Jezus in The Passion, Dennis Weening speelt Judas

The Passion blijft zonder publiek in Doetinchem: ‘Tijd is te kort om het anders te doen’

The Passion wordt door miljoenen mensen bekeken op tv en trekt normaal zo’n 10.000 bezoekers naar de stad waar de registratie is. De editie in Doetinchem zal zonder publiek zijn.



Dat was in november al duidelijk. Toen was er nog geen zicht op dat corona zou wijken en moesten onder meer besluiten over veiligheid worden genomen.



Op dinsdag werd ook al geoefend op De Bleek bij de Oude IJssel in Doetinchem, een van de andere locaties.