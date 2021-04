Theater de Storm in Winterswijk op zoek naar nieuwe directeur

Video ‘Sluit ramen en deuren!’: EOD laat zeldzame oorlogsbom Epse binnenkort ontploffen in het bos

16 april Sluit de ramen en deuren! Tenminste, over zeven dagen, want dan ruimt de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) de brandbom in Epse op. Metaalzoekers stuitten anderhalve week geleden op het explosief. De EOD brengt de bom op de vindplaats in het Hassinkbos tot ontploffing. Omwonenden hoeven hun huizen niet te verlaten, maar krijgen wel het advies binnen te blijven.