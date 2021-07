Theater op de Grote Gracht in Bredevoort: acteurs in bootje, publiek op de wal

De acteurs voeren vanuit een bootje hun voorstelling op, terwijl het publiek aan wal alles kunnen gadeslaan. De bezoekers kijken vanaf de oever tegenover het Bredevoorts theehuisje naar de voorstelling op het water. Het is een lichtvoetige locatievoorstelling over een serieus en voor veel mensen herkenbaar onderwerp: de liefdesrelatie. Het stuk gaat over een ouder echtpaar dat er na 35 jaar achter komt dat ze elkaar eigenlijk helemaal niet zo goed kennen. Vast in een bootje op het water komt het tot een confrontatie die niet langer te vermijden is.